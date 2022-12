1 grudnia - Dzień Jubilera. Zobacz najlepsze memy w sieci zwiazane z zawodem i biżuterią. Zobaczcie i śmiejcie się z nami

Św. Eligiusz – patron wszystkich złotników i jublierów– stoi u początków historii europejskiego złotnictwa. Złotnicy i artyści w metalach obrali go sobie za patrona we wszystkich krajach Europy. To właśnie dziś - w dzień rocznicy śmierci patrona obchodzony jest Dzień Jubilera. Ich praca wiąże się z wieloma zabawnymi sytuacjami, do których nawiązują memy znalezione w sieci. Zobaczcie!

Św. Eligiusz - patron złotników i jubilerów

Święty Eligiusz urodził się w roku 588 we Francji. Ponieważ Eligiusz czuł pociąg do rzemiosła, ojciec oddał go w naukę do sławnego złotnika Abbo w mieście Limoges, znakomitego artysty i męża słynnego z uczciwości. Pilność, zręczność i pokora Eligiusza zjednały mu przychylność mistrza i powszechny szacunek mieszkańców.

Wyzwolony na mistrza, Eligiusz przeniósł się do Paryża i przyjął pracę u podskarbiego królewskiego Bobbona. Król Klodoweusz II, planował budowę krzesła tronowego, na skutek polecenia Bobbona powierzył tę robotę Eligiuszowi, dając mu potrzebne do tego złoto i drogie kamienie. Eligiusz wywiązał się z powierzonego sobie zadania, wskutek czego monarcha powołał go na swój dwór. Teraz otwarło mu się obszerne pole pracy. Monarcha i najwyżsi dostojnicy zamawiali u niego najrozmaitsze sprzęty: