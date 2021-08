10 lat, inny świat. Na kolei czas płynie inaczej, ale w 2011 roku było niczym w poprzedniej epoce. Oto pociągi, dworce, perony

To nie zdjęcia i opowieści sprzed kilkudziesięciu lat. Tak było jeszcze 10 lat temu. Podróż pociągiem to było wyzwanie. I choć i dziś często zżymamy się, że się spóźniają, są brudne, a toalety nieczynne, trzeba przyznać, że między 2011 a 2021 rokiem na kolei minęła cała epoka. Choć jest coś, co nie zmieniło się ow woj. śląskim d 10 lat w woj. śląskim: kolei na lotnisko jak nie było, tak nie ma, choć plany były. Obecnie trwa jej budowa.

Zatem: jest rok 2011. Pociąg z z Katowic do Krakowa jedzie 2 godziny. Z Warszawy do Krakowa - 5 godzin. To był koniec monopolu Przewozów Regionalnych. Tak. To jesienią 2011 po raz pierwszy na tory wyjechały pociągi Kolei Śląskich 1 października o godz. 6 rano marszałek Adam Matusiewicz osobiście odprawił pociąg z Katowic do Gliwic. Zresztą - Powstanie KŚ to efekt serii spektakularnych wpadek zaliczonych przez śląskie Przewozy Regionalne.