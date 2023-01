10 lutego w Katowicach rusza IEM 2023! Raj dla miłośników gier i cosplayerów. OTO NAJLEPSI COSPLAYERZY z poprzednich edycji IEM. ZOBACZCIE Marzena Bugała-Astaszow

Zastanawialiście się kiedyś, jak by to było, gdyby na Waszej drodze stanął nagle hobbit, elf albo krasnolud? A gdybyście tak na niedzielnym spacerze spotkali niebieskoskórą mieszkankę planety Pandora? I co by było, gdyby do Waszych drzwi zapukała, wypisz wymaluj, Lara Croft z popularnej gry „Tomb Rider"? Ktoś powie: „To niemożliwe!". A jednak! Elfów i innych fantastycznych postaci ostatnio nam dostatek. A to wszystko za sprawą miłośników magii, smoków i wyimaginowanych światów z anime, mangi, filmów i gier. Na dwa tygodnie przed IEM w Katowicach przypominamy najlepszych cosplayerów, którzy pojawiali się na imprezie w poprzednich edycjach.