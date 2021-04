10. rocznica ślubu księcia Wiliama i Kate. To było 29 kwietnia 2011 roku

To był wyjątkowy dzień, zarówno dla samych mieszkańców Wielkiej Brytanii, jak również dla wielbicieli brytyjskiej rodziny królewskiej na całym świecie. Ceremonię zawarcia związku małżeńskiego 29 kwietnia 2011 roku oglądało, jak mówią szacunkowe dane, ok. dwóch miliardów ludzi. Para doczekała się trojga dzieci: 7-letniego Jerzego (George), prawie 6-letniej Karoliny(ur. 2 maja) (Charlotte) i 3-letniego Ludwika (Louis).

10. rocznica ślubu księcia Wiliama i Kate To był wyjątkowy dzień, zarówno dla samych mieszkańców Wielkiej Brytanii, jak również dla wielbicieli brytyjskiej rodziny królewskiej na całym świecie. Ceremonię zawarcia związku małżeńskiego 29 kwietnia 2011 roku oglądało, jak mówią szacunkowe dane, ok. dwóch miliardów ludzi. Para doczekała się trojga dzieci: 7-letniego Jerzego (George), prawie 6-letniej Karoliny(ur. 2 maja) (Charlotte) i 3-letniego Ludwika (Louis).

Z okazji dziesięciolecia ślubu opublikowano dwa zdjęcia pary, które zostały zrobione kilka dni temu. Uważni obserwatorzy z pewnością zwrócą uwagę, że na jednym z nich małżeństwo pozuje w ten sam sposób, jak do zdjęć z sesji narzeczeńskiej. Oboje postawili na stroje w różnych odcieniach koloru niebieskiego, który symbolizuje m.in. wolność, lojalność, wierność, harmonię. Podobno Kate wyjątkowo lubi tę barwę – jej sukienka zaręczynowa była w odcieniu ciemnoniebieskim, a w błękitnej w białe groszki pojawiła się, prezentując po raz pierwszy swojego pierworodnego syna.

Dziesięć lat do spełnienia marzeń Panna Middleton czekała na ten dzień dziesięć lat. Złośliwe media przypięły jej nawet łatkę "Waity Katie”, czyli „Kasi – Czekasi”. Para poznała się na studiach na Uniwersytecie St. Andrews , zaliczyła też poważne rozstanie, ale ostatecznie, w piękny, wiosenny dzień stanęli przed ołtarzem. Zanim jednak do tego doszło, para zaręczyła się w październiku 2010 roku podczas wycieczki do Kenii. Zaręczyny zostały oficjalnie ogłoszone 16 listopada 2010. Wilhelm podarował Kate pierścionek zaręczynowy, który wcześniej należał do jego matki Diany z szafirem. Najpierw właścicielem pierścionka był jego brat Harry, ale ponieważ nie miał wtedy jeszcze planów matrymonialnych i zgodził się, aby trafił on na dłoń przyszłej szwagierki.

Ślub jak z bajki Uroczystość odbyła się w Westminster Abbey, gdzie w 1947 roku ślub brali królowa Elżbieta II i książę Filip. Świątynia robiła imponujące wrażenie, m.in. poprzez dekorację – szpaler drzewek, które przemieniły to miejsce w wyjątkowo oryginalne.

Po ślubie Kate uzyskała tytuł księżnej Cambridge.

Panna młoda miała na sobie suknię projektu Alexandra McQueena (od tego projektanta były ręcznie wykonane pantofelki, które założyła na uroczystość). Suknia została wykonana została z koronki zrobionej przez Królewską Szkołę Krawiectwa oraz z koronki pochodzącej z francuskiego Chantilly. Koronka naszyta została na tiul, tworząc unikatowy wzór kwiatów symbolizujących Zjednoczone Królestwo: róż, ostów, żonkili i koniczynek.

Podobno osoby szyjące szyjący suknię myły ręce co 30 minut, by zachować strój w czystości .

We włosach Kate miała diadem od Cartiera, który otrzymała od królowej Elżbiety II. Wykonany został w 1936 roku i kupiony przez króla Jerzego VI dla żony, zmarłej Królowej Matki.

Kolczyki panny młodej zostały zaprojektowane przez Robinsona Pelhama. To diamenty, stylizowane na liście dębu i owoce gruszki. Podarowali je Kate rodzice.

Panna młoda miała także oczywiście welon, mierzący 2,7 m i wykonany z kilku warstw miękkiego jedwabiu w kolorze kości słoniowej. Nie mogło obyć się bez bukietu, w którym był mirt, konwalie, hiacynty i kwiat o nazwie „Sweet William”. To oczywiście symboliczne nawiązanie do imienia narzeczonego.

Co ciekawe, Kate sama robiła sobie makijaż. Jej druhną była siostra Pippa, która nieco skradł show swojej starszej siostrze. Wszystko przez podkreślającą kształty suknię, i „najbardziej idealne pośladki” jak wtedy okrzyknięto. Drużbą księcia był jego brat Harry. To on, kiedy obaj stali przy ołtarzu czekając na Kate, nie wytrzymał, obrócił się i zerknął na idącą pannę młodą. Kamery uchwyciły, że przekazał bratu, iż jego przyszła żona pięknie wygląda.