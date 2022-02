100/100. Przywróćmy pamięć o powstańcach! Rodziny powstańców śląskich stworzyły wystawę o swoich przodkach

- Kiedy zobaczyłam billboardy promujące wystawę “100/100. Przywróćmy pamięć o powstańcach!” i te prostokąty z pytajnikami, wiedziałam, że to dla mnie nie były pytajniki. Dla mnie były one wypełnione moją historią, historią mojej rodziny. Zobaczyłam zdjęcia moich przodków, które tak dużo razy oglądałam z dziadkami, z rodzicami. Czułam, że to jest bardzo ważna, piękna inicjatywa i cieszyłam się, że mogę opisać swoich bohaterów - wyznaje nam Paulina Kolca, prawnuczka Ignacego Matuska, który był powstańcem śląskim.