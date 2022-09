10-lecie wolontariatu w katowickim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Były cztery jubileuszowe torty

10-lecie wolontariatu w katowickim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

Wolontariat w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach działa od 2012 roku. Prowadzi go Fundacja Przystanek Schronisko, która powstała by objąć opieką zwierzęta przebywające w schronisku w Katowicach. Nierzadko są to zwierzęta wyrzucone przez swoich właścicieli, niechciane i niekochane, najczęściej psy i koty. Jednak Fundacja niesie pomoc także innym zwierzakom, które trafiają do schroniska, takim jak króliki czy szczurki.