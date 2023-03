11 marca zablokowany przejazd pod jednym z wiaduktów w Bytomiu. Wprowadzono objazdy

Wiadukt nad ulicą Dąbrowa Miejska zostanie zamknięty na sobotę 11 marca. Według planu ma być wyłączony z użytku tylko przez jeden dzień. Prace, jakie będą wykonywane tego dnia są związane z przebudową linii kolejowej na trasie Chorzów Batory - Bytom - Radzionków - Nakło Śląskie. Wprowadzono objazdy.

— Objazd do Stolarzowic będzie prowadzony ulicami: Celną – al. Jana Nowaka Jeziorańskiego – Frenzla aż do placu Szpitalnego. Objazd do centrum będzie prowadzony ulicami: Suchogórską – Rokitnicką – Stolarzowicką do placu Szpitalnego – informuje Urząd Miasta w Bytomiu.