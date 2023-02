11 najmniejszych kawalerek na sprzedaż w Śląskiem. Niektóre z nich są zaskakująco małe! RL

Oto 11 najmniejszych kawalerek na sprzedaż w województwie śląskim, według ogłoszeń zamieszczonych w serwisie otodom.pl. Metraż tych mieszkań może zaskakiwać. Niektóre z nich są niezwykle małe, ale za to można je zakupić w atrakcyjnych cenach. Wystarczy zaledwie kilkadziesiąt tysięcy złotych, by stać się właścicielem takiej kawalerki. Przejdź do galerii i sprawdź, która z nich jest najmniejsza i za jaką cenę można ją kupić.