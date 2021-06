11. sesja Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w czerwcu 2022 roku. To największa na świecie konferencja poświęcona polityce miejskiej OPRAC.: Olga Krzyżyk

Katowice będą gospodarzem Światowego Forum Miejskiego. Wydarzenie odbędzie się w czerwcu 2022 roku. Wyjaśnijmy, że to największa i najważniejsza na świecie konferencja poświęcona polityce miejskiej. Przyszłorocznym hasłem konferencji będzie "Transforming our cities for a better urban future", czyli w tłumaczeniu "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości".