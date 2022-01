11-letni Filip z Knurowa pomógł ofiarom wypadku. Został wyróżniony. Mama: Już taki jest, zawsze pierwszy, kiedy trzeba pomóc

11-letni Filip z Knurowa jest harcerzem, lubi grać na trąbce i chodzić na zajęcia teatralne, ale nade wszystko – pomagać. Jak nie małej kotce, która się połamała, to rannym w wypadku. W grudniu pomógł poszkodowanym w stłuczce samochodów pasażerom.

Pierwszy na miejscu wypadku

Chłopiec, mimo swojego młodego wieku, zachował zimną krew. Wykazał się też sporą wiedzą z zakresu zasad pierwszej pomocy. – Założyłem rękawiczki, wziąłem gazę, kazałem panu usiąść, pochyliłem mu głowę i przyłożyłem gazę. To są podstawy – zaznacza.

– Na parkingu obok jacyś państwo pakowali rzeczy do samochodu, pożyczyłem od nich apteczkę i pobiegłem z nią do rannych. Jeden pan miał krwotok z nosa, drugi – rozcięty łuk brwiowy – opowiada.

Poprosił tylko o usprawiedliwienie nieobecności na lekcji

Od sześciu lat Filip jest harcerzem i to właśnie na zbiórkach nauczył się udzielać pierwszej pomocy. Kiedy pomagał rannym, jego mama była w pracy. – Zadzwonił i powiedział tylko, że wybiegł z domu do wypadku i poprosił o usprawiedliwienie nieobecności na lekcji. Przyznam, że trochę na niego nakrzyczałam. Zabrzmiało to, jakby zerwał się z zajęć – opowiada Monika Łukaszczuk.