11-letni Sebastian z Katowic został zamordowany. "Niewyobrażalna tragedia. Mam dzieci w podobnym wieku". 41-letni mężczyzna udusił chłopca?

Mieszkańcy Dąbrówki Małej są wstrząśnięci dramatem, jaki rozegrał się tuż pod ich oknami. W sobotę, 22 maja 11-letni Sebastian bawił się na placu zabaw w pobliżu szkoły. Miał wrócić do domu o godzinie 19, ale wysłał mamie SMS-a z prośbą, by mógł zostać na placu zabaw jeszcze pół godziny. Gdy nie pojawił się o umówionej porze, kobieta rozpoczęła poszukiwania na własną rękę. O 22 policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu chłopca i od razu rozpoczęli poszukiwania w Dąbrówce Małej, Burowcu, Szopienicach, a także na granicy Katowic i Sosnowca wzdłuż rzeki Brynicy.

O porwaniu 11-letniego Sebastiana mówi się w tej dzielnicy wszędzie. To temat numer jeden. Ludzie rozmawiają o tej tragedii czekając na autobus na przystankach autobusowych oraz robiąc zakupy w sklepach.

- Mieszkam tu od lat, znałem tę rodzinę. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić, co muszą teraz przeżywać - mówi nam jeden z mieszkańców Dąbrówki Małej.

- Kilka lat temu w siedmiopiętrowym bloku zatrzymano mężczyznę. Naszego sąsiada. Okazał się pedofilem. A teraz to... - opowiada zdruzgotany starszy mężczyzna, którego spotkaliśmy, gdy wychodził ze sklepu spożywczego.

W minioną niedzielę policjanci błyskawicznie pojawili się w miejscu zamieszkania mężczyzny. Nie zastali go tam. 41-latek został zatrzymany w Sosnowcu w miejscu pracy. Niemal przez całą noc z niedzieli na poniedziałek (z 23 na 24 maja) na miejscu zdarzenia trwał eksperyment procesowy z udziałem mężczyzny, podczas którego sprawca szczegółowo opowiadał o zbrodni. Nie przejawiał skruchy.

To zwróciło uwagę policji. Gdy tylko śledczy ustalili, kto jest właścicielem samochodu, wiedzieli, że sprawa jest poważna. 41-latek ma bogatą kartotekę. Na swoim koncie ma porwanie rodzicielskie, którego dopuścił się w 2008 roku. Już wcześniej ujawniono u niego treści pedofilskie. W 2018 roku sąd wydał zakaz zbliżania się mężczyzny do jego rodziny.

Wiele wskazuje na to, że 41-letni Tomasz M. chciał porwać dziewczynkę, ale przez pomyłkę do samochodu wciągnął chłopca, bo ten miał dłuższe włosy i pomylił go z dziewczynką. 41-latek udusił chłopca, bo bał się, że zostanie rozpoznany.