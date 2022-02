12 lat więzienia za prowadzenie plantacji konopi indyjskich w pralni chemicznej w Sosnowcu. Trzej podejrzani mężczyźni trafili do aresztu

Wejście ukryte za jedną z metalowych szaf

Podczas przeszukiwania pomieszczeń w pralni, policjanci znaleźli dwa ukryte miejsca, w których, jak się okazało, mieściły się uprawy konopi indyjskich. Do jednego z nich prowadziło zamaskowane wejście do wcześniej niedostępnej części budynku, które znajdowało się za jedną z metalowych szaf. Obie uprawy mieściły się w specjalnie ogrzewanych i wentylowanych namiotach, gdzie posadzono ponad 200 krzewów konopi. Dodatkowo, pomieszczenia w pralni były wygłuszone oraz wyposażone w wydajne filtry, które pochłaniały zapach wydzielany przez rośliny.

Narkobiznes od grudnia 2020 roku

Policjanci z Wydziału Kryminalnego zabezpieczyli 220 krzewów oraz około 3 kg suszu marihuany, a także sprzęt, jaki służył do prowadzenia plantacji. Wartość zabezpieczonych narkotyków kryminalni oszacowali na około 200 tys. złotych. W związku ze sprawą zatrzymano jeszcze jednego podejrzanego, którym jest 29-letni mieszkaniec Raciborza. Śledczy ustalili, że narkobiznes prowadzony był od grudnia 2020 roku.

Kara może być wyższa

Trzej zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wytwarzania środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wprowadzenia tych środków do obrotu. Za te przestępstwa grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.