12 maja przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Dzisiaj, 12 maja, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, Pielęgniarzy oraz Położnych i Położników, czyli osób, które towarzyszą na co dzień pacjentom. To dobra okazja do tego, aby im podziękować. Pamiętajmy, że do zadań pielęgniarek jest nieustanna pomoc chorym oraz sprawowanie opieki nad podległymi jej pacjentami i profesjonalne wsparcie lekarzy, co wymaga ogromnej wiedzy, umiejętności, serca do pracy i cierpliwości.