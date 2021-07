12 tys. złotych na dziecko. Kiedy wejdzie w życie? PiS chce poprawić jakość życia polskich rodzin Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym TK

12. tys złotych na dziecko to kwota, która ma być filarem programu PiS Polski Ład. Mowa o świadczeniu, jakim jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jak przyznała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg to kolejny krok do tego, by poprawić jakość życia polskich rodzin. Sprawdź, jakie są zasady przyznawania 12 tys. złotych na dziecko?