1272 pluszaki zebrane na meczu GKS Tychy z GKS Katowice trafią do domów dziecka na Śląsku ZDJĘCIA

1272 pluszaki zebrane na meczu GKS Tychy trafią do domów dziecka na Śląsku

W tym tygodniu w Tychach odbyła się już dziewiąta edycja akcji Teddy Bear Toss. W 21 minucie meczu hokeistów GKS Tychy z GKS Katowice gospodarze zdobyli bramkę i był to sygnał do rzucenia pluszaków na lód. Maskotki dosłownie zasypały lodowisko na Stadionie Zimowym, a teraz trafią do maluchów z domów dziecka.

- Dobrze weszliśmy w drugą tercje wykorzystując grę w przewadze. Bramka była trochę szczęśliwa, bo krążek odbił się od łyżwy, ale nie było ruchu, więc gol został zdobyty prawidłowo. Bardzo cię cieszę, że po mojej bramce misie poleciały na taflę – powiedział Bartłomiej Jeziorski, napastnik GKS-u Tychy, który strzelił gola po którym na lód poleciały pluszaki.

