13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej w walce z pandemią COVID-19. Wykonała ponad 100 tys. wymazów oraz wsparła blisko 160 placówek.

- Trudno wymienić wszystkie zadania jakie realizowaliśmy w tym czasie, nasi żołnierze byli po prostu tam gdzie byli potrzebni. Nie wahali się ruszyć z pomocą do Domów Pomocy Społecznej gdzie w związku z pojawieniem się ognisk koronawirusa sytuacja była bardzo trudna, pomagali seniorom, którzy chcieli się zaszczepić a mieli problem z rejestracją lub dotarciem do punktów szczepień, wraz z bankami żywności rozwozili żywność do osób samotnych i starszych, Działali w punktach szczepień i szpitalach w tym w Szpitalu Tymczasowym stworzonym w MCK w Katowicach. – wylicza rzecznik 13 ŚBOT, Monika Ligejka.