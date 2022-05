130 mieszkań bez wkładu własnego i z pakietem bonusów w 5 miastach

Projekt „Mieszkanie bez wkładu własnego” to rozwiązanie zaproponowane przez polski rząd w ramach Nowego Ładu, mające pomóc osobom, które chcą kupić mieszkanie lub dom na kredyt hipoteczny i zarabiają wystarczająco, aby spłacać comiesięczne raty kredytowe, ale nie posiadają wymaganego przez banki wkładu własnego – warunku koniecznego do otrzymania kredytu. Program zakłada objęcie gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego części kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup mieszkania. Część ta musi stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków (wartości nieruchomości), na które jest zaciągany kredyt. Gwarancja BGK zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego, a wysokość objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nie może być wyższa niż 100 000 zł. Co ważne, z programu będą mogli skorzystać ci, którzy kupią mieszkanie spełniające m.in. kryterium ceny 1m2 lokalu mieszkalnego wyliczonej w oparciu o wskaźniki wskazane w ustawie.