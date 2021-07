147 zł miesięcznie więcej do pensji? Polski Ład przyniesie poprawę zarobków. Zyskają pracujący na etacie. A kto straci?

147 zł miesięcznie więcej do pensji

Polski Ład ma poprawić zarobki pracowników pracujących na etacie. Tak wynikaz ustawy podatkowej, do której dotarł serwis money.pl.

Kto zyska? Przede wszystkim ci, którzy zarabiają najmniej. Co to oznacza? Na większe pieniądze liczyć może każdy, kto zarabia poniżej 6 tys. złotych brutto na etacie. Jak rozkłada się to kwotowo?

Przy zarobkach na poziomie 2 tys. brutto podwyżka miesięczna wyniesie 70 złotych,

przy zarobkach na poziomie 3-4 tys złotych - podwyżka miesięczna wyniesie blisko 100 zł miesięcznie.

Rekordziści liczyć mogą na podwyżkę pensji o blisko 150 złotych.