15. Jarmark na Nikiszu w Katowicach zachwyca różnorodnymi stoiskami i atmosferą. Co w tym roku proponują wystawcy?

Jarmark na Nikiszu do niedzieli

Tegoroczna edycja, piętnasta już edycja Jarmarku na Nikiszu rozpoczęła się w piątek, 9 grudnia i potrwa przez cały weekend, do niedzieli, 11 grudnia.

Stragany z najwyższej jakości rękodziełem i sztuką użytkową. Do tego bogato zaopatrzona strefa gastronomiczna oraz występy artystyczne. Tradycyjny świąteczny jarmark w Nikiszowcu od 2008 roku, na początku grudnia przyciąga na zabytkowe osiedle tysiące osób. Jeden raz został niestety odwołany, w 2020 roku, z powodu pandemii koronawirusa.

Spacer po zabytkowym osiedlu Nikiszowiec, pośród jarmarkowych stoisk może zająć trochę czasu. W tym roku bowiem organizatorzy wytypowali 170 wystawców, którzy postarali się, by przygotować różnorodną ofertę. A jeśli dorzucimy do tego dodatkowe atrakcje m.in. występy artystyczne, czy przejażdżkę legendarną karuzelą, to wizyta na Jarmarku na Nikiszu może się jeszcze bardziej przeciągnąć.