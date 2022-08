15 najdziwniejszych rzeczy, które kupisz w internecie. Komu przydadzą się takie gadżety? Kupiłbyś coś z tej listy? My chyba nie... Barbara Romańczuk

Majtki na dłonie, świecący papier toaletowy czy... mocz wilka - to zaledwie trzy z najdziwniejszych aukcji, jakie możemy znaleźć w internecie. Okazuje się, że w sieci można kupić dosłownie wszystko. Tylko... po co? Specjalnie dla Was w naszej galerii zebraliśmy zdjęcia najbardziej szalonych rzeczy, które bez trudu można kupić z dostawą pod same drzwi. Skusicie się?