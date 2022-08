15 sierpnia minęło 56 lat od śmierci "Chłopaka z Sosnowca". Wspomnienie Jana Kiepury, jednego z najwybitniejszych polskich śpiewaków

Jan Kiepura to jeden z najbardziej znanych Polaków za granicą. Jego międzynarodowa, trwająca ponad 30 lat kariera zakończyła się nagle 15 sierpnia 1966 roku, kiedy to zmarł na zawał serca w swoim domu w Harrison, w Stanach Zjednoczonych.

Swój charakterystyczny, lekko zachrypnięty głos o głębokiej barwie zawdzięczał… jednej z młodzieńczych bójek, w trakcie której doznał poważnego urazu nosa, polegającego na złamaniu i przesunięciu chrząstek przegrody nosowej. Na wskutek tej kontuzji zmagał się z przewlekłym nieżytem przewodu oddechowego, który wpłynął na brzmienie jego głosu.

Kariera Jana Kiepury rozpoczęła się w Sosnowcu. W 1924 roku debiutował na scenie nieistniejącego już kina „Sfinks”. Występ ten zapewnił mu angaż w chórze męskim Teatru Wielkiego w Warszawie. Debiutował tam w „Halce”, jako jeden z górali, jednak tę rolę prędko mu odebrano: przedłużał swoją partię ponad wyznaczony czas, nie zważając na wskazówki dyrygenta, chcąc jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności. Nie oznaczało to jednak końca jego kariery: w 1925 roku otrzymał pierwszą solową rolę grając tytułowego Fausta na deskach opery we Lwowie. W 1927 roku rozpoczął pracę w operze wiedeńskiej, skąd przeniósł się do Austriackiej Opery Państwowej Franza Schalka. Tamtejsze występy zapewniły mu międzynarodową sławę i uznanie krytyków, którzy obwołali go „następcą Caruso” – najwybitniejszego tenora początku XX wieku.