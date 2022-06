158 śląskich klubów sportowych otrzyma dofinansowanie. Łącznie rozdano 2 207 000 zł

123 kluby sportowe z woj. śląskiego otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 2 mln zł w ramach programu "Klub". Na Stadionie Śląskim, 9 czerwca odbyło się także rozstrzygnięcie konkursu grantowego na łączną kwotę 207 tys. zł. Wyłoniono w nim 35 ośrodków.

- W stosunku do zeszłego roku w programie Klub zwiększono dofinansowanie o milion złotych - wyjaśnia Jakub Chełstowski, marszałek woj. śląskiego. - Małe kluby, które tworzą tę przestrzeń do uprawiania sportu są beneficjentami tych dwóch konkursów. - Chcemy wspierać te małe kluby sportowe, jednosekcyjne. To właśnie w małych klubach jest najwięcej młodzieży i uprawia się w nich sport amatorski. Trzeba iść tą drogą i wpierać aktywność fizyczną w różnych obszarach - dodaje.