160 złotych, czyli głodowa emerytura Polaka. Świadczenie z ZUS będzie wyjątkowo niskie. Wszystko przez umowy śmieciowe?

Emerytura Polaków będzie głodowa. 160 złotych po 17 latach pracy

Każdy, kto ukończył 35 lat może z pomocą platformy dostępnej w witrynie PUE ZUS sprawdzić, jaka emerytura na niego czeka. To, co należy zrobić to skorzystać z kalkulatora emerytur. Trzeba:

wejść w "Panel ubezpieczonego",

wybrać zakładkę "Informacje o stanie konta",

dalej: "Informacja za 2020".

Analitycy nie mają jednak wątpliwości - emerytury z ZUS, które czekają na Polaków nie będą powalać wysokością. Mówi się wprost, że emerytura będzie głodowa.