17 listopada Dzień Czarnego Kota - najlepsze memy w internecie. Odczarujmy pecha i pośmiejmy się przez chwilę! Okazja do walki z przesądami

Międzynarodowy Dzień Czarnego Kota został ustanowiony w 2007 roku przez Stowarzyszenie Obrony Zwierząt i Środowiska, a także Ruch Obrony Czarnych Kotów. To organizacje pochodzące z Włoch. Data - 17 - nie została wybrana bez powodu. Podobnie jak z naszym piątkiem 13, siedemnastka to liczba uznawana przez Włochów za najbardziej pechową.

Czarne koty uznawane za pechowe, nie tylko w Europie

Czarne koty uznawane są za pechowe nie tylko w niemal całej Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Dlaczego to właśnie one stały się symbolem czarów, konszachtów z diabłem i niechybnego pecha? Tak naprawdę nie wie nikt. Jednak wiemy, że ich los nie należał do najłatwiejszych. Jako przykład z historii, można podać sytuację, kiedy to papież Grzegorz IX wydał w 1233 roku bullę, która nakazywała mordowanie kotów o ciemnym kolorze futra.