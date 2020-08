17-latek wyrzucił psa przez okno w Świętochłowicach. Wcześniej ukradł telefon i uciekł z ośrodka wychowawczego

- Wtedy też awanturujący się świętochłowiczanin złapał czworonoga i wyrzucił go przez okno, a następnie uciekł - dowiadujemy się z Komendy Miejskiej Policji.

Do bulwersującego przykładu znęcania się nad zwierzęciem doszło w Świętochłowicach, a dokładnie w dzielnicy Lipiny. Tam na pierwszym piętrze kamienicy w połowie sierpnia wywiązała się kłótnia pomiędzy 17-latkiem a jego krewną.

Okazało się, że w pośpiechu 17-latek zostawił w mieszkaniu telefon, który wcześniej ukradł, zanim uciekł z ośrodka wychowawczego, w którym na co dzień przebywa.

Po kilku dniach, tuż po północy 31 sierpnia, śledczy zatrzymali poszukiwanego. Nastolatek na początku trafił do Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach. Później został przetransportowany do placówki wychowawcze. - Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat więzienia - zapowiada policja.