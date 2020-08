18 najciekawszych pomysłów powalczy o 50 tys. zł w ramach Start-up Challenge 2020. Zbliża się Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Europejski Kongres Gospodarczy 2020 odbędzie się we wrześniu

Europejski Kongres Gospodarczy 2020 odbędzie się w Katowicach nie jak zwykle w maju, ale we wrześniu. To z uwagi na pandemię koronawirusa. Organizatorzy zapewniają, że ta wielka impreza biznesowa dojdzie do skutku od 2 do 4 września. W jakiej formie - to będzie zależeć od sytuacj...