19 maja ukaże się "Wilkołak", nowa książka Wojciecha Chmielarza. Już teraz dostępna jest – w formie serialu audio – w aplikacji Empik Go

Serial audio i książka

"Wilkołak" (Wydawnictwo Marginesy) to trzecia część serii o detektywie Wolskim zapoczątkowanej przez Wojciecha Chmielarza w 2015 roku.

Sam autor przyznaje, że książka tkwiła w nim przez lata.

Potrzebował jednak czasu, by dojrzeć i nabrać sił do zmierzenia się z historią detektywa Wolskiego. Zadanie nie było proste.

Bohaterowie mierzą się z okrutnymi demonami przeszłości, które z czasem przeobrażają się w ich obsesje. W „Wilkołaku” każdy skrywa drugą twarz.