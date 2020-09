2 września startuje 12. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Będzie m.in. o odbudowie gospodarki i o tym co zmieniła pandemia

Od środy do piątku w Katowicach będą gościć unijni komisarze, politycy, przedstawiciele rządu, prezesi firm, eksperci i biznesmeni. W tych dniach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbędzie się 12. Europejski Kongres Gospodarczy, czyli największe spotkanie gospodarcze Europy Centralnej. W programie jest aż 70 sesji i debat, a wydarzenie z uwagi na pandemię koronawirusa będzie się jednocześnie odbywało stacjonarnie i zdalnie.

Europejski Kongres Gospodarczy, czyli największe spotkanie gospodarcze Europy Centralnej, miał się odbyć, jak co roku, w maju, ale z uwagi na pandemię koronawirusa wydarzenie przełożono na wrzesień. W programie zaplanowano ponad 70 sesji i debat, ale też szereg wydarzeń towarzyszących m.in. 5. European Tech and Start-up Days. Jednym z kluczowych zagadnień będzie to, jak przez pandemię zmienia się gospodarka. – W ostatnich miesiącach wszystko się „wywróciło". Dlatego dobrze będzie móc spotkać się, bezpośrednio i online, i porozmawiać. Mamy ogromną potrzebę wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń. Właśnie po to organizujemy Europejski Kongres Gospodarczy. Będziemy rozmawiać i starać się zrozumieć nową rzeczywistość – zapowiada Wojciech Kuśpik, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech and Start-up Days w Katowicach.

Jak podkreślają organizatorzy kongres będzie odbywał się przy zachowaniu wszystkich wytycznych sanitarnych. – Międzynarodowe Centrum Kongresowe spełnia wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa i daje możliwość komfortowego uczestnictwa, nawet w tak wymagających okolicznościach – podkreśla Kuśpik.

Kongres otworzy debata o Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań i o odbudowie gospodarki Kongres otworzy debata pod hasłem „Europa przyszłości”, w której wezmą udział m.in.: Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego; Hans-Gert Pöttering, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący PE w latach 2007-2009 i Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Komisji Europejskiej. Dyskusję moderować będzie natomiast Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący PE i premier RP, przewodniczący Rady EEC. Goście będą rozmawiać o Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań, o narzędziach odbudowy gospodarki, o tym, co zmienia pandemia, a także priorytetach unijnej polityki do roku 2024.

Wśród gości Europejskiego Kongresu Gospodarczego będą komisarze Unii Europejskiej, europarlamentarzyści, przedstawiciele polskiego rządu, prezesi firm, eksperci i biznesmeni. Po raz pierwszy w Katowicach pojawi się m.in. Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu Komisji Europejskiej. Panele i debaty będą dotyczyć m.in. Zielonego Ładu, bezpieczeństwa energetycznego, polityki ochrony klimatu i technologicznej transformacji energetyki. Pozostałe bloki tematyczne XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego przyniosą debaty poświęcone: cyfryzacji, nowym technologiom, rozwojowi i środowisku, międzynarodowej współpracy gospodarczej, transportowi i mobilności, przemysłowi, miastu, edukacji i rynkowi pracy, inwestycjom, zarządzaniu, przemysłowi spożywczemu, rynkowi i marketingowi, finansom, społeczeństwu – ekonomii oraz ochronie zdrowia. Warto dodać, że Europejski Kongres Gospodarczy co roku przyciąga do Katowic tysiące gości. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział ponad 12,5 tys. osób. Z kolei European Tech and Start-up Days zgromadziło ponad 3 tys. uczestników. W trakcie wydarzenia najlepiej omijać okolice MCK i Strefy Kultury, gdzie najczęściej w całości niedostępne są parkingi.

