20 lat temu Sosnowiec wyglądał inaczej. Pamiętacie, co się wtedy działo w mieście? Przypomnijmy sobie tamte lata

Patelnia właśnie została przebudowana, otwarto pasaż podziemny

20 i 19 lat temu, czyli w latach 2001 2002 miasto wyglądało nieco inaczej. Powstawały dopiero niektóre obiekty, bez których dziś trudno sobie wyobrazić miasto.

W grudniu 2001 roku otwarto uroczyście nowy pasaż handlowy pod ulica 3 Maja i przebudowaną sosnowiecka Patelnię, czyli Plac Stulecia. Mieszkańcy cieszyli się z nowości. Na początku stycznia płytami pilśniowymi obudowano miejsce, w którym w maju miał stanąć pomnik Jana Kiepury.

Otwarto Plejadę na Środuli z marketem Hypernova

W listopadzie 2001 roku na Środuli otwarto centrum handlowe Plejada z hipermarketem Hypernova wewnątrz. Potem zastąpił go Carrefour. Na zdjęciach widać pierwszych klientów marketu z wózkami sklepowymi.

Na innych zdjęciach widać z kolei jeden z największych sosnowieckich lumpeksów, do którego ustawiała się kolejka.

W maju przywieziono na plac Stulecia pomnik Jana Kiepury, który stoi tam do dziś. Na zdjęciach mogą Państwo zobaczyć jak go montowano i kto przecinał wstęgę na otwarciu.