2000 bombek i 1700 elementów dekoracyjnych wkrótce przyozdobi Rybnik. Miasto przystroi się na święta. Na rynku stanie diabelski młyn

Częścią ozdób zostanie przystrojona choinka, która tradycyjnie zagości na rybnickim rynku. W tym roku będzie to przystrojona na srebrno-niebiesko, dziesięciometrowa jodła kalifornijska, która na rynek zostanie przywieziona z Gotartowic. Obok niej stanie diabelski młyn, który w Rybniku gościł już przed rokiem.

Wieszanie ozdób już się rozpoczęło. Świąteczne elementy mają także w niedługim czasie zacząć świecić. - Oświetlenie na Rynku i jego okolicach włączone zostanie w sobotę 4 grudnia, w dzielnicach światełka zapalane będą sukcesywnie do 21 grudnia - wyjaśnia Agnieszka Skupień, rzecznika prasowa Urzędu Miasta w Rybniku.

Nie zabraknie również świątecznych nowości. Zupełnie nowa dekoracja zagości na ulicach Korfantego i Zamkowej. Z kolei 40 sztuk nowych elementów nasłupowych w kształcie choinek trafi do rybnickich dzielnic. Nowe świąteczne ozdoby pojawią się także na rynku, gdzie staną sanie z reniferami oraz scenka świetlna z ławeczką.

Zbliżającym się świętom w Rybniku będzie towarzyszyć szereg różnorakich atrakcji. Wśród nich jarmark na rynku oraz koło widokowe.

Zarówno jedna jak i druga z atrakcji ruszą 26 listopada. Jarmark na rynku potrwa do 23 grudnia, o ile nie zmienią się przepisy epidemiologiczne, z kolei diabelski młyn zostanie z rybniczanami aż do nowego roku, dokładnie do 9 grudnia 2022 roku.