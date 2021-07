22. Pielgrzymka Kawalerii Konnej na Jasną Górę. Uczestnicy przejechali w siodle 400 km, a pielgrzymka zajęła im 11 dni Bartłomiej Romanek

W sobotę i w niedzielę (2-3 lipca) odbywa się na Jasnej Górze 22. Pielgrzymka Kawalerii Konnej z Zaręb Kościelnych na Mazowszu. To wyjątkowa pielgrzymka, bo jej uczestnicy całą trasę pokonują w siodle - w tym roku w 11 dni przejechali 400 km. Pielgrzymi nawiązują do tradycji 10. Pułku Ułanów Litewskich. W ostatnim dniu przemarszu, na wjazd do Częstochowy, zakładają wojskowe, galowe mundury kawalerii II Rzeczypospolitej i oporządzenie wierzchowców.