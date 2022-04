22. PKO Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego. Nowy rekord trasy ustanowił Tomasz Grycko. Zobaczcie ZDJĘCIA i WYNIKI

22. Półmaraton w Żywcu. Padł rekord trasy

Ponad 1200 zawodników i zawodniczek stanęło na starcie 22. PKO Półmaratonu dookoła Jeziora Żywieckiego, który odbył się dzisiaj, 3 kwietnia, w Żywcu. Startujący mieli do pokonania 21 km 97,5 metra wokół Jeziora Żywieckiego. Nie w zimowej aurze byłoby to zdecydowanie łatwiejsze. Mimo to - ku ogólnemu zaskoczeniu - padł nowy rekord trasy. Ustanowił go przybyły z Władysławowa Tomasz Grycko, meldując się na mecie po 1 godz. 5 min. i 54 sek. Pobił on rekord Kenijczyka Joela Maina Mwangi (01:06:01) z 2017 roku.