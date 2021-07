25 sportowców z klubów woj. śląskiego pojedzie do Tokio. PKOl. ogłosił skład reprezentacji olimpijskiej

Ponad 20 sportowców z klubów woj. śląskiego pojedzie do Tokio

103 zawodniczki i 112 zawodników znalazło się w składzie reprezentacji Polski na rozpoczynające się 23 lipca igrzyska w Tokio. Biało-Czerwoni w Japonii wystąpią w 28 dyscyplinach sportowcyh: boksie, gimnastyce sportowej, golfie, judo, jeździectwie, kajakarstwie (sprint i slalom), kolarstwie (szosowe, torowe, górskie), koszykówce 3×3, lekkoatletyce, łucznictwie, pięcioboju nowoczesnym, pływaniu, podnoszeniu ciężarów, siatkówce (halowa i plażowa), skateboardingu (deskorolka), strzelectwie sportowym, szermierce, taekwondo olimpijskim, tenisie, tenisie stołowym, wioślarstwie, wspinaczce sportowej, zapasach i żeglarstwie.

W składzie reprezentacji olimpijskiej najliczniejszą grupę stanowią lekkoatleci, których do Japonii poleci aż 64 (plus 3 rezerwowych). W Tokio wystąpi także 23. naszych pływaków i 20. wioślarzy (plus 2 rezerwowych). Cała polska reprezentacja, w której będą też m.in. trenerzy, lekarze i fizjoterapeuci, liczyć będzie 428 osób. Przewodniczy jej prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, a szefem naszej misji olimpijskiej w Japonii będzie Marcin Nowak.