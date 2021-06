27-latek Katowic miał w domu blisko narkotyki warte 7 mln zł. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach akt oskarżenia przeciwko 27 - letniemu mieszkańcowi Katowic. Mężczyzna miał w swoim mieszkaniu około 70 kg narkotyków - kokainę, marihuanę i amfetaminę. Czarnorynkowa wartość narkotyków to 7 milionów zł. Sprawcy grozi nawet 10 lat więzienia. Oskarżony jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców.

Akt oskarżenia, który został skierowany do sądu 1 czerwca 2021 roku, jest związany ze śledztwem prowadzonym przez policję we wrześniu ubiegłego roku. Mundurowi obserwowali 26-latka. Ważne było przede wszystkim to, aby wkroczyli do zatrzymania we właściwym momencie – gdy najbardziej prawdopodobne będzie odnalezienie u niego narkotyków. W końcu wkroczyli do działania i weszli do znajdującego się na terenie Katowic mieszkania, gdzie zatrzymali kompletnie zaskoczonego widokiem policjantów mężczyznę. Szybko okazało się, że stróże prawa wkroczyli we właściwym momencie. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Śląscy policjanci antynarkotykowi oraz kryminalni z Chorzowa przeszukali mieszkanie i piwnicę 26-latka. Odnaleźli i zabezpieczyli duże ilości narkotyków. Policjanci przechwycili ok. 58 kg marihuany, prawie 4 kg amfetaminy, 9 litrów płynnej amfetaminy, blisko kilogram kryształów ecstasy, a także kokainę i ampułki ze sterydami anabolicznymi. Zabezpieczono także telefony komórkowe, wagi elektroniczne, sprzęt do porcjowania i pakowania narkotyków oraz liczarkę banknotów. Zatrzymany posiadał przy sobie również gotówkę – prawie 35 tys. złotych, które zabezpieczono na poczet przyszłych kar.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach informatycznych okazało się, że jest poszukiwany do celów prawnych przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Śródmieście. Natomiast Sąd Rejonowy w Wieliczce wystawił za 26-latkiem nakaz zatrzymania i doprowadzenia do aresztu celem odbycia kary 125 dni pozbawienia wolności za notoryczne łamanie zakazu prowadzenia pojazdów. Mężczyzna posiadał bowiem dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. - Podczas przeszukania mieszkania i piwnicy 27 - latka policjanci zabezpieczyli ponad 9 litrów wodnego roztworu amfetaminy, prawie 60 kg marihuany, ponad 100 gramów kokainy i prawie 4 kg amfetaminy, a także woreczki foliowe przeznaczone do pakowania narkotyków i narzędzia służące do ich porcjowania - informuje Waldemar Łubniewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Sprawcy grozi dziesięć lat więzienia Mężczyzna został oskarżony o popełnienie dwóch przestępstw. Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu oskarżył 27 – latka o posiadanie, w celu wprowadzenia do obrotu, znacznych ilości narkotyków, za co grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.