29 stycznia kończą się ferie w województwie śląskim. Jak spokojnie wrócić do szkoły (i pracy)? Kiedy rozpoczną się ferie w 2024 roku?

Jak wrócić ze słodkiego lenistwa w wir szkolnych zajęć tak, aby nie było to dla nas „zderzeniem ze ścianą”. Zapytaliśmy o to psycholożkę i psychoterapeutkę, która przez wiele lat pracowała z dziećmi.

— Dobrze jest wcześniej przygotować się do szkoły, spakować plecak i zrobić sobie naprawdę udany wieczór z myślą, że wcześniej wstaniemy i musimy mieć wtedy więcej energii. Przede wszystkim ważne jest nastawienie, z jakim mówimy o szkole: czy idziemy do szkoły i wszystko co miłe się skończyło, a zaczyna się jakaś katorżnicza praca, czy też mówimy, że jedna dobra rzecz się skończyła, ale zaczęła się jakaś inna - mówi psycholożka i psychoterapeutka Katarzyna Jendralska.