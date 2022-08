3 września w Chorzowie rusza Wolność Czytania. Warsztaty, spotkania, koncerty. Co czeka fanów czytelnictwa?

Plan inauguracji Wolności Czytania

Jak co roku w Chorzowie ma miejsce akcja Wolność Czytania. To wydarzenie, które może zainteresować nie tylko miłośników książek (oraz coraz częściej e-booków). 3 września na rynku nastąpi inauguracja. Akcja nawiązuje swoją nazwą do głównego deptaka w mieście – ulicy Wolności. Co czeka tych, co przybędą w sobotę?

Giełda książek – Bookiniści,

Warsztaty kaligrafii,

Animacje dla dzieci, czytelnia plenerowa, regał bookcrossingowy, punkt informacyjny narodowego czytania,

„Teatrzyk domowy – zaklęty w książkach” - warsztaty dla dzieci i młodzieży,

„Słynne biografie” - prezentacja książek poświęconych znanym muzykom, z jednoczesnym odtwarzaniem ich dorobku z płyt winylowych, kaset i DVD (Rynek Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu),

„Od wioski do huty” – tworzymy ilustrowaną historię Chorzowa,

Gra terenowa „Serce Huty”,

Czytanie fragmentów „Ballad i Romansów” Adam Mickiewicza przez aktorów Teatru „Reduta Śląska”.

Koncerty: