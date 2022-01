30. Finał WOŚP w Bielsku-Białej PROGRAM Wiele atrakcji zaplanowano na 30 stycznia. Co nas czeka?

30. Finał WOŚP w Bielsku-Białej

Najpierw na scenie bielskiego Rynku pojawią się Włóczykije. To dziecięco-młodzieżowy bielski zespół wokalno-taneczny, który w ubiegłym roku obchodził 15-lecie istnienia. Z tej okazji grupa nagrała i wydała płytę Energia miasta z autorskimi piosenkami, które na pewno będzie można usłyszeć podczas bielskiego finału WOŚP.

- Występ Włóczykijów to ukłon w stronę młodszej publiczności, ale chcemy też, żeby oni pokazali się na Rynku – mówi organizator koncertu WOŚP w Bielsku-Białej Jarosław Zabłocki.

Po tej propozycji przyjdzie czas na bluesowo-rockowy Gif Noise z autorskimi kompozycjami i coverami, rockową Ultramuffinę i N.O.T (Not Ordinary Thing) oraz reggae granie w wykonaniu The Djangos. Punktualnie o 20.00 z Rynku uleci Światełko do nieba.