31-latek próbował popełnić samobójstwo. Życie uratowała mu internautka. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie rzucił się na personel medyczny! Piotr Chrobok

ARC

Na trzy miesiące został aresztowany 31-latek z Pszczyny, który w szpitalu zaatakował pielęgniarkę, a także policjantów. Mężczyzna trafił do szpitala po tym, jak próbując popełnić samobójstwo, omal nie wysadził w powietrze całego bloku. Desperat próbę odebrania sobie życia transmitował w internecie. I to go uratowało. Transmisję zobaczyła przypadkowa kobieta, która zaalarmowała policję.