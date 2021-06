32 miliony złotych na modernizację ŚKUP. Aplikacja mobilna i działanie online mają ułatwić życie pasażerom

Nowy ŚKUP. Aplikacja mobilna i system online

Funkcjonowanie ŚKUP-u ma poprawić przejście z offline do online, dzięki czemu wprowadzane zmiany, np. zakupione bilety, będą natychmiast widoczne w systemie.

- Nie będzie już konieczności kilkukrotnego „odbijania” karty w kasowniku po zakupie biletów przez Portal Klienta. Teraz jest to konieczne właśnie ze względu na to, że karta jest nośnikiem danych, a więc żeby ta wirtualna transakcja została na kartę „ściągnięta” i zakodowana na niej, trzeba ją przyłożyć do kasownika lub - co jest możliwe od kwietnia 2020 roku, jeśli posiadamy smartfon obsługujący moduł NFC - do naszego telefonu komórkowego i włączenie aplikacji Mobilny ŚKUP. Gdy karta stanie się identyfikatorem, wszystkie tego typu transakcje będą automatycznie realizowane w systemie centralnym bez konieczności dodatkowego angażowania użytkownika - informuje biuro prasowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.