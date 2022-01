32500 grzywny za ucieczkę przed policją. Zatrzymany po pościgu kierowca z Jastrzębia odpowie też za inne przestępstwa Barbara Kubica-Kasperzec

32 500 złotych grzywny ma zapłacić kierowca, który w zeszłym tygodniu nie zatrzymał się do kontroli drogowej, uciekał przed policją i zatrzymał się dopiero po tym, jak policjanci przestrzelili mu opony w aucie. Policjanci wnioskują także o trzyletni zakaz prowadzenia przez niego samochodów. Grzywna i zakaz to kara wyłącznie za przestępstwa drogowe popełnione przez 32-latka. Osobno, przed sądem będzie on odpowiadał za spowodowanie dwóch kolizji z dwoma radiowozami, napaść na funkcjonariuszy, posiadanie narkotyków i całą masę innych przestępstw. Grozi mu co najmniej kilka lat odsiadki.