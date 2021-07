33 przejścia dla pieszych będą doświetlone. Zrzucili się szefowie WORD-ów z Bielska-Białej, Częstochowy i Katowic

Przetarg na instalację dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych już został ogłoszony. Obejmie 33 przejścia na drogach wojewódzkich, administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Dotąd na administrowanych przez ZDW przejściach tylko w jednym miejscu zainstalowano dodatkowe oświetlenie. To przejście w Kuźni Raciborskiej. Teraz podobnych będzie więcej.

- To będzie ledowe doświetlenie samego przejścia oraz pieszych. Światło będzie tak ustawione, by też pod kątem padać na pieszych, tak by byli lepiej widoczni dla kierowców – dodaje Pacer. - Przedsięwzięcie traktujemy jako pilotażowe – mówi.