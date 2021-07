370 harcerzy ewakuowanych z obozu w Kostkowicach noc spędziło w szkole w Kroczycach

- W ciągu dnia, z trzech różnych źródeł, otrzymaliśmy informacje o zagrożeniu burzą z gradem. Gdy zaczęło wiać, akurat zbieraliśmy się na kolację, więc zarządziłem zebranie na stołówkę. Wszyscy się tam przenieśli, kierownicy grup sprawdzili także dokładnie podobozy, czy nikt tam nie został. Odliczaliśmy się, każdy lider grupy, trzymał całe zastępy, liczące po 4 osoby za ręce. Te osoby miały ze sobą opiekuna z kadry programowej. Czekaliśmy na koniec ewakuacji, mieliśmy zapewnione koce i ciepłą herbatę. Później pojawili się strażacy, którzy koordynowali transport różnych grup do autokarów, a dalej do szkoły w Kroczycach. Otrzymaliśmy tu od razu opiekę, picie, jedzenie, koce, łóżka polowe i materace. Mieliśmy naprawdę dobre warunki, by spędzić tu noc - powiedział nam Wojciech Leżoń, kierownik wypoczynku zgrupowania obozu Hufca Piastów.