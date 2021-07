38-letni mężczyzna na przepustce z więzienia pobił mieszkańca Będzina. Teraz może spędzić za kratami nawet 18 lat OPRAC.: Piotr Sobierajski

KMP DG

Dzięki dobrej współpracy i skutecznym działaniom w terenie policjanci z Dąbrowy Górniczej zatrzymali 38-latka. Okazało się, że to on był najbardziej "aktywny" podczas czerwcowego napadu i pobicia mieszkańca Będzina. Szybko wyszło na jaw, że dąbrowianin zanotował na swoje konto rozbój podczas pobytu na przepustce z więzienia. A to będzie miało teraz dla niego bardzo przykre konsekwencje.