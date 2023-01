4 Design Days już 28 i 29 stycznia w Katowicach. To prawdziwa gratka dla miłośników designu i aranżacji wnętrz

4 Design Days to wydarzenie, które już od siedmiu lat skupia w swoim programie najbardziej aktualne tematy i trendy świata architektury i designu. Od 26 do 27 stycznia zaplanowano dni biznesowe, znów weekend będzie otwarty dla każdego miłośnika architektury i designu.

– Naszą ambicją jest, żeby co roku proponować odwiedzającym 4 Design Days wiele różnych sposobów kontaktu z dobrym designem i ciekawą architekturą. Nie codziennie ma się możliwość spotkania z projektantami, którzy na małym ekranie pokazują metamorfozy mieszkań, ogrodów czy mebli – to zawsze mocny punkt programu Dni otwartych. Do dyspozycji odwiedzających będą eksperci, którzy doradzą w każdym aspekcie urządzania przestrzeni, a na stoiskach ponad 150. wystawców będzie można zobaczyć, co we wnętrzarskiej modzie piszczy i poszukać rozwiązań i pomysłów dla siebie – mówi Małgorzata Burzec-Lewandowska, autorka programu 4 Design Days.