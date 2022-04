43 artystów z Ukrainy bierze udział w programie rezydencji artystycznych. Premiera odbędzie się 19 czerwca 2022 w Teatrze Śląskim

We wtorek 19 kwietnia , na Scenie w Malarni Teatru Śląskiego, odbyło się spotkanie ukraińskich artystek i artystów z dyrektorami oraz przedstawicielami lokalnych teatrów, którzy zadeklarowali wsparcie organizacyjne i finansowe ze strony swoich instytucji.

- Do programu rezydencji artystycznych zgłosiły się 43 osoby, przede wszystkim kobiety, reprezentujące różne zawody artystyczne: aktorki, tancerki, reżyserki, dramaturżki, a także producentki - informuje Aneta Głowacka, rzeczniczka prasowa Teatru Śląskiego. Artyści rozpoczęli już pracę nad wspólnym projektem artystycznym, który będzie miał premierę 19 czerwca 2022 r. w Teatrze Śląskim. Wydarzenie otworzy międzynarodowy festiwal "Open the Door". Kolejne pokazy odbędą się w innych teatrach województwa śląskiego.

