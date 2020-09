45-letni Grzegorz ma nowe płuca: "Dziękuję za życie". Lekarze z ŚCCS w Zabrzu przeszczepili mu płuca zniszczone przez COVID-19

Jest jeszcze bardzo osłabiony, schudł co najmniej kilkanaście kilogramów, musi być rehabilitowany. Ale żyje, choć przez wiele dni znajdował się pomiędzy życiem i śmiercią, gdy koronawirus błyskawicznie i nieodwracalnie zniszczył mu płuca. Dostał nowe. Wszczepili je transplantolodzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a wcześniej ratowali go lekarze z Tychów i Krakowa. To dziewiąta taka operacja na świecie. 45-letni pan Grzegorz właśnie wychodzi do domu.