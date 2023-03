5 miast na Śląsku idealnych na jednodniową wycieczkę. Nie masz pomysłu? Zainspiruj się OPRAC.: Danuta Pałęga

Nie masz pomysłu na popołudnie, a nie chcesz spędzić go w domu? Sprawdź proponowane przez nas miejsca i zainspiruj się do wyprawy.

Nie masz pomysłu na popołudnie, a nie chcesz spędzić go w domu? Zastanawiasz się, gdzie mógłbyś się wybrać w województwie śląskim? Jako że prognozy pogody na najbliższe godziny nie zachęcają do długiego przebywania na łonie natury, wybraliśmy pięć atrakcji w pięciu miastach, do których dojedziesz w niecałą godzinę z Katowic i świetnie spędzisz czas, nie narażając się na złapanie sezonowego przeziębienia wśród deszczu i wiatru.