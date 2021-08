50 archiwalnych zdjęć z największego pożaru lasów w Europie. 26 sierpnia, 29 lat temu, spłonęło 10 tys. hektarów!. Zobaczcie

26 sierpnia minie dokładnie 29 lat od największego w historii Europy pożaru, który strawił 10 tysięcy hektarów lasu m.in. w Kuźni Raciborskiej.

Pożar wybuchł na odcinku blisko czterech kilometrów, przy torach kolejowych na trasie Kuźnia Raciborska-Dziergowice (od iskry z przejeżdżającego, hamującego pociągu). Spłonęło wówczas 4,5 tys. ha w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, 2352 ha na terenie Rudzińca i 2230 w Kędzierzynie.

Zginęło dwóch strażaków

Nie obyło się bez ofiar. W samym środku lasu stoi postument poświęcony tragicznie zmarłym strażakom: Andrzejowi Kaczynie z Raciborza i Andrzejowi Malinowskiemu z Kłodnicy. Obaj zginęli pierwszego dnia. Gasili pożar ok. 700 metrów od drogi i torów, gdzie miał on swój początek. Żywioł był potężny. Pożar miał bardzo dramatyczny przebieg: to były nagłe zmiany kierunku wiatru i prędkości posuwania się ognia. I od pewnego momentu nad ogniem nie można już było zapanować. Andrzej Kaczyna schował się w samochodzie - ale ten okazał się śmiertelną pułapką. Andrzej Malinowski próbował uciekać, ale przebiegł zaledwie 20 metrów, gdy ogień go dopadł.