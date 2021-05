50 lat Spodka. Obok słynnej hali i lodowiska planowano jeszcze dwa ścięte stożki. Miały tu być dwa baseny

Mało kto wie, że Spodek miał być znacznie większym kompleksem. Obok głównej hali i lodowiska planowano jeszcze dwa baseny

Konkurs architektoniczny na Spodek ogłoszono jeszcze w 1959 roku, a rozstrzygnięto go rok później. Pierwotnie miał to być obiekt sportowy zlokalizowany w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku (obecnie to Park Śląski), ale zwycięski, wizjonerski projekt tak spodobał się ówczesnemu wojewodzie Jerzemu Ziętkowi, że ten zdecydował, iż hala powstanie nie w parku, a przy dzisiejszym Rondzie i będzie wizytówką miasta. Autorami śmiałej koncepcji byli Maciej Gintowt i Maciej Krasiński z Biura Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego z Warszawy.