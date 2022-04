50 lat temu rozpoczęła się budowa Huty Katowice. To była największa inwestycja w latach 70. w Polsce. STARE ZDJĘCIA

Z okazji 50-lecia tego wydarzenia na środę, 20 kwietnia, w Pałacu Kultury Zagłębia zaplanowany został jubileuszowy koncert „Miasto hucie – huta miastu”. Na scenie o godzinie 17.00 zobaczymy i posłuchamy orkiestry Sojka Band. Pojawią się także ci, którzy hutę budowali, a także ci, którzy decydowali o tym, jak będzie pracowała i jakie będą jej losy. Będzie to więc okazja do wspólnych rozmów, wspomnień, a także refleksji na temat tego, co właśnie Huta Katowice dała Dąbrowie Górniczej, a czym miasto odwdzięczyło się temu kombinatowi metalurgicznemu.

W budowę Huty Katowice zaangażowało się prawie 50 tysięcy osób, które często przyjechały do Zagłębia z odległych zakątków kraju. W sumie w latach 1972-1976 przez plac budowy przewinęło się ponad sto przedsiębiorstw, zatrudniających kilkadziesiąt tysięcy ludzi.